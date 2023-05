Ieri, 17 Mai 2023, Antibiotice SA, cel mai important producator roman de medicamente generice a obtinut, in urma apelului de proiecte finantate prin HG 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, acordul pentru finantarea proiectului "Capacitate de productie, ambalare si depozitare produse sterile, solutii si topice".Valoarea totala a proiectului este de 200.101.617 lei din care ajutorul de stat este in ... citeste toata stirea