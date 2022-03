Finantarea clubului Navobi, amendata de consilierii locali!

Clubul de fotbal feminin a solicitat o finantare de 40.000 de euro de la bugetul local, in conditiile in care, anul trecut, a beneficiat de alti 70.000 de euro * consilierii USR si PSD spun ca aceasta structura sportiva a incasat sume exorbitante de la bugetul local, dar fara a avea vreun rezultat notabil care sa justifice banii primitiUn nou scandal mocneste in sportul iesean. De aceasta data este vorba de solicitarea echipei de fotbal Navobi Iasi de a primi de la bugetul local o finantare ... citeste toata stirea