Firma franceza de asigurari condamnata la Iasi. O soferita din Franta a ranit o adolescenta in parcarea Carrefour Era. "A traversat in fuga"

O firma franceza de asigurari a fost condamnata de judecatorii ieseni la plata de despagubiri in urma unui accident rutier. J.V., o soferita frantuzoaica, a ranit grav o adolescenta, in parcarea complexului Carrefour Era.Accidentul s-a produs in aprilie 2015, victima fiind D.I.S., in varsta de 17 ani. J.V. a invocat in apararea sa faptul ca accidentul s-ar fi produs din culpa exclusiva a fetei, care ar fi traversat in fuga, fara sa se asigure, prin loc nepermis, aparand brusc in fata masinii. ... citeste toata stirea