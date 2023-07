Thinslices Development, firma controlata de Ilie Ghiciuc, ieseanul care s-a alaturat cu producatorul texan de film Daniel Cocanougher proiectelor de retail Family Market, dezvoltate de Iulian Dascalu, a inregistrat o cifra de afaceri mai mare cu 60% anul trecut fata de anul 2021, ajungand la afaceri de pana la 33,7 mil. lei in 2022 (cca 6,9 mil. euro), comparativ cu 21 mil. lei (cca 4,3 mil. euro) cu un an inainte. Este cea mai mare cifra de afaceri realizata de la infiintarea societatii, in ... citeste toata stirea