Firma ieseana Hersson Group divizia Minerals a cumparat cea mai mare statie de sortare din judetul Suceava, cu o capacitate de peste 190 mc/h. Compania intentioneaza sa dezvolte facilitati de productie moderne si eficiente pentru furnizarea materialelor necesare proiectelor de infrastructura in curs de desfasurare sau planificate in zona Moldovei, dar si in alte regiuni."Odata cu preluarea acestui obiectiv, Hersson Group va face investitii pentru majorarea capacitatii de sortare si pentru ... citeste toata stirea