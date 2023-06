Romania ocupa locul 5 in topul tarilor cu activitate fizica scazuta (conform Eurobarometru Special 525 din 2022), 62% dintre romani nu fac deloc sport, sedentarismul fiind recunoscut ca principala cauza a diabetului, afectiunilor cardiovasculare si a obezitatii, boli cronice ale timpurilor pe care le traim.Din februarie a.c. a intrat in vigoare legea 34/2023, astfel 400 euro/an (echivalentul in lei), contravaloarea abonamentelor la sala pe care angajatorii le ofera personanului sunt ... citeste toata stirea