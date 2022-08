Fiscul nu are dreptul sa-ti ceara datorii mai vechi de cinci ani. Este decizie a instantei

Un iesean care s-a trezit cu un teanc de decizii de impunere "antice"a obligat Fiscul sa si le ia inapoi. In septembrie anul trecut, Dragos B. a primit prin posta sapte decizii de impunere anuala, aferente perioadei 2011-2014. Dupa atatia ani, unui cetatean ii este practic imposibil sa mai verifice in ce masura sumele pretinse de Directia Finantelor Publice (DGRFP) sunt justificate, asa ca ieseanul le-a contestat in bloc.In contestatia sa, Dragos B. a aratat ca termenul de prescriere a ... citeste toata stirea