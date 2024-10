FITPTI, la final - o noua editie de succes

Opt zile de Festival International de Teatru pentru Publicul Tanar (3-10 octombrie), plus cinci de Prolog (26 septembrie-3 octombrie), peste 150 de evenimente, din care 65 de reprezentatii in peste 25 de locuri din oras (incinte teatrale, Gradina Botanica, Gara Iasi, galerii de arta, pietonale, gradini publice, curti interioare, cafenele, sectia de pediatrie etc.), peste 210 ore de spectacol, grad de ocupare a salii de 100 la suta, nenumarate sold out-uri inca cu mult timp inainte de inceperea ... citește toată știrea