Fiul deputatului Balasoiu, suspectat de relatii cu minori, a fost pus de PSD primar in locul taticului. Din 2004 in 2020, primar al comunei Rociu, din Arges, a fost Aurel Balasoiu, recent exclus din PSD dupa ce a fost prins intretinand relatii cu un tanar, posibil minor. Insa, dupa ce Aurel Balasoiu a fost ales deputat PSD, in comuna s-au organizat alegeri, in iunie 2021. PSD l-a sustinut pe Rociu Junior, Victor, care a castigat cu un scor zdrobitor: 73% din voturile celor ... citeste toata stirea