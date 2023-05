Fiul lui Florin Hozoc, fost consilier local PNL Iasi, va debuta ca actor la Festivalul de Film de la Cannes. Andrei Hozoc joaca in filmul Club Zero (2023), regizat si produs de Jessica Hausner. "Deocamdata, la doar 17 ani, va debuta ca actor intr-un rol secundar, desi se pregateste sa devina scenarist si regizor de film", a anuntat Florin Hozoc pe pagina lui de Facebook.Club Zero va avea premiera mondiala la Festivalul ... citeste toata stirea