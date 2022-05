Fiul unui milionar iesean a creat o minunatie de masina electrica. Spectaculosul bolid este asteptat sa iasa din 2025 pe portile Italdesign, de la Torino

Salonul Auto de la New York a fost zguduit din temelii la jumatatea lui aprilie prin aparitia conceptului Deus Vayanne, primul model cu care start-up-ul austriac Deus Automobiles a starnit deopotriva mister si adulatie.Minunatia de masina isi propune sa fie o oaza de lux in lumea hypercar-urilor electrice, iar asocierea firmei austriece cu Italdesign, fondata de ilustrul designer Giorgetto Giugiaro, si Williams Advanced Engineering pentru a-i da nastere lui Vayanne, nume dat dupa orasul in ... citeste toata stirea