Flori de toamna 2022 - expozitie de flori, fructe si seminte, a XLVI-a editie, organizata in sectiile exterioare si complexul de sere, va fi deschisa publicului, incepand cu 30 octombrie, orele 11.00, prilej cu care, CVARTETUL MEZZO, in componenta - Razvan ROTAR (vioara I), Nicoleta ROTAR (vioara II), Catalina TOMA (viola) si Virgil POPA (contrabas), vor sustine un moment artistic muzical.Cu prilejul acestei editii, sub genericul Metamorfoze vegetale, vizitatorii sunt invitati sa descopere o