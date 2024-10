Florile Sfintei Parascheva vin, de 21 de ani, din Capitala

De peste doua decenii, baldachinul unde este depusa racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva este imbracat, an de an, in flori. O familie de florari din Bucuresti aduce acest dar Sfintei de la Iasi. Si in fiecare an acestia surprind prin alegerile facute. Anul acesta, baldachinul va fi viu colorat, pentru a transmite "bucurie".In urma cu 21 de ani in urma, veniti la Iasi, membrii familiei Bustei au observat ca baldachinul din metal este gol. Asa au decis sa il imbrace in flori, chiar la ... citește toată știrea