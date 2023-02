Parlamentarii PNL Florin Citu, Dan Vilceanu si Gheorghe Pecingina au depus in Parlament un proiect de lege pentru reducerea contributiilor cu 5%. Fostul premier Citu spune ca acum vom vedea cine sustine cu adevarat reducerea taxelor pe forta de munca si cine a intrat in campanie electorala. Dan Vilceanu afirma ca in aceasta perioada, conducerea PNL a anuntat printr-un comunicat de presa ca sustine reducerea taxarii muncii, iar asta inseamna ca parlamentarii PNL nu vor mai fi fortati sa voteze ... citeste toata stirea