Fluctuatiile de pe piata energiei pot lovi dur Iasul: preturile scad vertiginos - se casca o gaura neagra?

Primaria si-a acoperit costurile de operare a serviciului de termoficare, in luna decembrie, prin vanzarea de energie electrica.Timp de circa trei saptamani, municipalitatea a tranzactionat energie in piata libera de aproape 25 milioane lei, conform lui Alin Aivanoaei, director Termo Service, societate a Primariei care se ocupa de managementul serviciului. In schimb, piata energiei este, surprinzator, la o cota foarte scazuta fata de anul trecut: in prezent, pretul mediu de vanzare a ajuns la ... citeste toata stirea