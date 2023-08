Un nou parc industrial va fi construit in zona Metro, cu acces la drumul european. Investitia vine la pachet cu un sens giratoriu care va fi amenajat in zona antenelor de telecomunicatii. Proiectul este in faza avansata de avizare si urmeaza sa intre spre aprobare in Consiliul Local Miroslava (terenul se afla in intravilanul satului Bratuleni).FOTO sus: In aceasta zona va fi amenajat sensul giratoriuDemersurile pentru obtinerea autorizatiei sunt facute de firma Arinvest Holding (Suceava), ... citeste toata stirea