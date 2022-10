Ford pleaca si el din Rusia, urmand exemplul altor constructori auto occidentali

Constructorul auto american Ford Motor Co. a anuntat miercuri ca si-a vandut participatia de 49% pe care o detinea la societatea mixta Sollers Ford, ceea ce marcheaza finalizarea procesului de iesire de pe piata din Rusia, transmite Bloomberg.Un purtator de cuvant de la Ford a precizat ca pachetul de 49% din actiunile Sollers Ford va fi transferat in schimbul sumei de un euro dar grupul american va pastra optiunea de a rascumpara actiunile in decurs de cinci ani, "daca situatia globala se va ... citeste toata stirea