Formatiune post-traumatica la nivelul capului, tratata prin embolizare, la Arcadia (P)

Un tanar in varsta de 20 ani a ales Reteaua Medicala Arcadia pentru investigarea si tratarea unei umflaturi cu dimensiuni de 2-3 cm, cu localizare la nivelul capului, in zona frontala anterioara. Pacientul simtea tensiune si pulsatii la nivelul formatiunii.Formatiunea a aparut in copilarie ca urmare a unui traumatism la nivelul capului si a crescut in dimensiuni in decursul celor aproximativ 15 ani de la momentul loviturii pana la prezentarea la Arcadia.Ecografia Doppler a partilor moi in ... citeste toata stirea