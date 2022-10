Formatiune rara de mari dimensiuni, cu dezvoltare profunda in abdomenul inferior, eliminata chirurgical la Arcadia (P)

Cazul unei paciente in varsta de 45 ani din Bucuresti, cu resedinta in Marea Britanie, care prezenta o tumora rara la nivelul pelvisului, a fost solutionat cu succes la Spitalul Arcadia.Pacienta acuza dureri abdominale puternice, o deformare a abdomenului, constipatie si probleme la urinare. In urma investigatiilor derulate in Anglia, s-a observat ca uterul este usor marit, insa nu s-a constat nicio manifestare anormala importanta. Pacienta a continuat investigatiile in Romania, unde a fost ... citeste toata stirea