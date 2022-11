FORMENS Botosani si-a deschis portile pentru studentii unei prestigioase facultati de profil din Iasi (P)

Zeci de studenti ai Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi au patruns in culisele celei mai mari fabrici de imbracaminte pentru barbati din Romania, dezvoltata in municipiul Botosani. In timpul vizitei de lucru, viitorii ingineri au invatat dedesubturile afacerii de succes si au cunoscut oportunitatile generate de digitalizarea productiei si desfacerii produselor de inalta calitate.Grupul Formens a fost fondat, in anul 1999, pe fondul numarului crescut de muncitori calificati din ... citeste toata stirea