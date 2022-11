FORTECH desemnat printre "BEST MANAGED COMPANIES" din Romania in 2022 (P)

Fortech obtine certificarea "Best Managed Companies in Romania", un program Deloitte care celebreaza excelenta in afaceri, analizata raportat la bunele practici internationale.Best Managed Companies se desfasoara de 30 de ani in peste 48 de tari din intreaga lume si acorda recunoastere calitatii afacerilor antreprenorilor locali, in baza unei metodologii internationale.Inregistrarea galei poate fi urmarita aiciFortech a fost recunoscut printre "Best Managed Companies in Romania in 2022" ... citeste toata stirea