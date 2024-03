Forum dedicat promovarii femeilor in pozitii de leadership

Femeile care activeaza si detin functii de conducere in domenii tehnice, demnitari de rang inalt si reprezentanti ai mediului academic au participat, miercuri, la Palatul Parlamentului, la un forum despre leadership inclusiv, inovatie si rolul femeilor in Stiinte, Tehnologii, Inginerie si Matematica (STEM).La intalnire au participat peste 40 de persoane, majoritatea acestora fiind femei cu experienta in IT&C si cu functii de management la companii publice si private, ori din mediul ... citește toată știrea