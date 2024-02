Fost politist din Iasi, impuscat la o partida de vanatoare

O partida de vanatoare se putea incheia tragic intr-o padure din judetul Iasi. Un barbat de 62 de ani, fost politist, a fost la un pas de moarte dupa ce a fost impuscat accidental de un partener de vanatoare. Victima a fost transportata la spital si dusa direct in sala de operatie, potrivit newspascani.Victima este Ioan Ciurila, fost comisar in cadrul Biroului Economic al Politiei Pascani. Barbatul, in varsta de 62 de ani, se afla la o partida de vanatoare, pe fondul de la Stolniceni-Prajescu. ... citește toată știrea