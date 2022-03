Fost primar al Iasului, retinut dupa ce ar fi hartuit sexual trei copile si a intretinut relatii intime cu una dintre ele

Minorele ar fi fost hartuite de catre fostul primar Ionel Onofras la studioul foto pe care acesta il detinea in municipiul Iasi. Onofras a fost primar al Iasului doar o scurta perioada de timp, din decembrie 1989 pana in februarie 1990. Ionel Onofras, fost primar al Iasului, a fost retinut de catre politisti, fiind acuzat ca a hartuit trei minore si a intretinut relatii intime cu una dintre ele. Acesta urmeaza a fi prezentat in fata judecatorilor, cu propunere de arestare preventiva, pentru 30 ... citeste toata stirea