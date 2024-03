Fosta casiera a Primariei Pascani a scapat de puscarie, dar trebuie sa puna la loc aproape 170.000 lei

E vorba de delapidare in forma continuata, 62 acte materiale, savarsite in perioada 2011-2016 * pentru toate astea, a primit doar trei ani cu suspendare * a inapoiat doar 530 lei, i-a fost pus sechestru pe apartament, dar locuinta nu poate fi vanduta, e bun comun al ei si al sotuluiIn curand, mai precis pe 27 aprilie, se implinesc zece ani de cand s-a inceput urmarirea penala impotriva Crinei Mihaela Buftea (fosta Agapi), casiera la Primaria Pascani in perioada 2008-2014. La acea vreme, ... citește toată știrea