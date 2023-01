Fosta contabila de la Opera, concediata de Beatrice Rancea, si-a recastigat postul

Solutia nu ste definitiva, putand fi atacata cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare la Tribunalul Iasi, conform zdi.Va reamintim ca Simona Alice Gogan, care pana la sfarsitul lunii ianuarie 2020 a ocupat functia de director economic a Operei Nationale Romane Iasi, a actionat in instanta institutia. Pe 19 februarie, Simona Gogan a depus o plangere la Judecatoria Iasi prin care contesta decizia de concediere si solicita repunerea in functia pe care a detinut-o. "Consider ca s-a ... citeste toata stirea