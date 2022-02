Fosta sefa a DNA Iasi: trac, emotii si un raspuns apreciat ca ar contrazice Curtea Europeana de Justitie la un interviu public

Ministerul Justitiei a transmis in direct, luni, 14 februarie, interviurile cu candidatii pentru ocuparea functiei de procuror european delegat in Romania. In sesiunea de luni au fost intervievatI patru candidatI, trei dintre acestia cu stagii de activitate in DNA si unul de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.De la Iasi a participat Alina Moraru, fosta sefa a DNA pana la inceputul acestui an. Interviurile au vizat intrebari specifice din legislatia sau posibila ... citeste toata stirea