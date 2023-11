Fostii politisti sunt nemultumiti de faptul ca au fost obligati temporar sa plateasca impozit la pensii. Pe rolul instantelor iesene au ajuns numeroase dosare in care Casa Sectoriala de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne apare ca parat. Reclamantii cer, in esenta, acelasi lucru: dobanzi si actualizari cu inflatia la banii de care au fost lipsiti timp de un an de zile.La sfarsitul anului 2021, Guvernul a emis o ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare. Printre altele, ... citeste toata stirea