Fostul consilier iesean al ministrului Agriculturii, Mihai Amarandei, vanat de ANI. Diferenta de aproape 200.000 de euro intre salariu si avere

Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 188.193 Euro intre averea dobandita si veniturile realizate de catre AMARANDEI MIHAI, in perioada exercitarii functiei publice.Agentia Nationala de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Iasi, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate de catre AMARANDEI MIHAI, in perioada ... citeste toata stirea