Fostul fotbalist Ciprian Marica il executa silit pe cunoscutul om de afaceri Bobby Paunescu

Pe 28 decembrie 2022, la cererea fostului fotbalist Ciprian Marica, Judecatoria Sectorului 1 a incuviintat executarea silita a omului de afaceri Bobby Paunescu. Acesta nu i-a platit lui Marica chiria pentru un imobil inchiriat in 2016.Este cel de-al doilea proces din ultimele luni in care Paunescu este chemat la bara pentru datorii. Cu toate acestea, in decembrie 2022, bucuresteanul a fost prezentat ca facand parte dintr-o echipa de investitori care vor edifica in Cluj-Napoca un proiect