Fostul international olandez Quincy Promes a fost arestat in Dubai pentru o "infractiune locala", la doua saptamani dupa ce a fost condamnat pentru trafic de cocaina in Olanda, a anuntat vineri Parchetul din Amsterdam, potrivit AFP."Am verificat informatiile din presa privind arestarea lui Promes in Dubai, joi", a declarat Franklin Wattimena, purtator de cuvant al procuraturii. Intr-un e-mail trimis la AFP, el a precizat ca fotbalistul in varsta de 32 de ani "a fost arestat pentru o ... citește toată știrea