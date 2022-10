Fostul manager al Institutului de Psihiatrie Socola Adrian Bogdan Saramet a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru abuz in serviciu

Conform unui comunicat emis, luni, de DNA, procurorii anticoruptie din Iasi au dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a lui Adrian Bogdan Saramet, la data faptei manager interimar si ordonator de credite al Institutului de Psihiatrie Socola Iasi, pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, a lui Ionut Mihalache - la data faptei responsabil cu controlul financiar preventiv la Institutul de Psihiatrie Socola Iasi, a lui ... citeste toata stirea