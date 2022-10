Fostul manager al Institutului Socola, trimis in judecata de DNA. Acuzatiile procurorilor

Un fost manager al Institutului Socola a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu. Este acuzat ca, alaturi de altii, a platit lucrari neterminate la reteaua de alimentare cu apa potabila.Procurorii DNA Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Saramet Adrian Bogdan, la data faptei manager interimar si ordonator de credite al Institutului de Psihiatrie Socola Iasi, pentru abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos ... citeste toata stirea