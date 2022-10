Fostul manager de la Socola, Bogdan Saramet, a fost trimis in judecata

DNA a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca procurorii anticoruptie i-au trimis in judecata pe Adrian Bogdan Saramet, la data faptei manager interimar si ordonator de credite al Institutului de Psihiatrie Socola Iasi, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, pe Ionut Mihalache, la data faptei esponsabil cu controlul financiar preventiv in cadrul Institutului de Psihiatrie Socola Iasi, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu si pe Radu Bogdan Ignat, la data ... citeste toata stirea