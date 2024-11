Fostul presedinte al PNL Vaslui, Nelu Tataru, din nou la DNA Iasi

Fostul presedinte al PNL Vaslui, Nelu Tataru, s-a prezentat, luni dimineata, la sediul DNA Iasi, unde este audiat in dosarul in care este acuzat de luare de mita.Insotit de aparatorii sai, Nelu Tataru a declarat inainte de intrarea in sediul DNA Iasi, ca nu are emotii si merge in fata procurorilor 'cu inima deschisa'.'Nu am emotii, stiu ca am adevarul de partea mea si merg cu inima deschisa', a spus fostul ministru al Sanatatii.Nelu Tataru a fost pus sub urmarire penala, luna trecuta, de ... citește toată știrea