Fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, in spital dupa un meci de fotbal in inchisoare

Un meci de fotbal intre detinutii Penitenciarului Vaslui, la care a participat si fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, s-a terminat prost pentru acesta. Fostul edil a cazut in timpul jocului si a reusit sa isi rupa mana in mai multe locuri.Acesta a fost transportat in stare grava la Spitalul Judetean Vaslui. Dupa ce medicii i-au facut mai multe investigatii medicale, l-au supus unei interventii chirurgicale.CITESTE SI: DEFINITIV: Fostul primar Gheorghe Nichita se ... citeste toata stirea