Fostul primar al comunei Popricani incearca sa obtina reabilitarea in fata legii. Otonel Slabu a devenit cunoscut prin faptul ca un proiect implementat cu picioarele a dus la blocarea conturilor primariei ani de zile, dar si prin conflictele sale cu legea. Doua dosare l-au trimis de altfel in inchisoare. Pensionar si dator statului pana peste cap, Slabu a cerut curatarea cazierului.Comuna Popricani a facut parte din grupul de localitati din mediul rural in care Consiliul Judetean a ... citeste toata stirea