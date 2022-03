Fostul primar Onofras a fost mutat pentru 30 de zile la zdup din conacul din Gradina Botanica (VIDEO)

Primul primar al Iasului, Ionel "Bebe" Onofras, a fost arestat ieri pentru viol si agresiune sexuala. Acesta va sta dupa gratii urmatoarele 30 de zile, el fiind retinut alaltaieri in urma mai multor perchezitii. Onofras ar fi agresat sexual in studioul sau fotografic doua minore, iar pe alta ar fi violat-o. Aceste fapte ar fi avut loc in 2020 si 2021, insa abia anul acesta fetele ar fi avut curajul sa il reclame."Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi cu sprijinul luptatorilor ... citeste toata stirea