Fostul director adjunct al Politiei Locale a fost lasat din brate de conducerea Primariei. Trimis in judecata de DNA, el a cerut municipalitatii o serie de informatii care ii puteau sluji in aparare. Raspunsul primit la cererea sa nu clarifica insa exact ce era mai important. Nici apelul la justitie nu l-a ajutat mai mult.Acuzat de uzurparea functiei, participatie la abuz in serviciu si complicitate la aceasta infractiune, Georgel Grumeza a fost trimis in judecata in octombrie anul trecut, ... citeste toata stirea