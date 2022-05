Fostul sef al Vamii Iasi, permis retinut pentru viteza. Judecatorii i l-au dat inapoi

In instanta a adus ca argument in favoarea sa unul pe care il poate aduce absolut oricine in situatia lui: lipsa drumurilor expres din judet, ca si traficul aglomerat.Fostul sef al Directiei Regionale a Vamilor a ramas fara carnet dupa ce a fost prins cu o viteza dubla fata de cea legala. Si-a cerut carnetul inapoi in instanta, explicand ca functia il obliga sa mai "calce" pedala. El a adus ca argument in favoarea sa si lipsa drumurilor expres din judet, ca si traficul aglomerat.Incidentul ... citeste toata stirea