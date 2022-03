FOSTUL SEF DE LA RAR IASI, TRIMIS IN JUDECATA DE DNA PENTRU LUARE DE MITA

Dragos Mandache, coordonator zonal al Departamentului ITP si Supraveghere Parc National de Vehicule din cadrul RAR, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita."Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatuluiMANDACHE DRAGOS, la data faptelor coordonator zonal al Departamentului Inspectii Tehnice Periodice ... citeste toata stirea