Fostul viceprimar Gabriel Harabagiu raspunde intr-o postare pe retelele de socializare acuzatiilor ziaristului Gabriel Gachi

Fostul viceprimar al municipiului Iasi, Gabriel Harabagiu a transmis in mediul on-line un raspuns ca urmare a aparitiei unui material in presa ieseana prin care este acuzat ca ar fi favorizat anumite persoane pentru a beneficia de un spatiu locativ."Dragi prieteni, am citit cu stupoare ultimul asa zis articol aparut in publicatia online ReporterIS, condusa de domnul Gabriel Gachi, in care continua sa ma atace public, desi eu nu mai am nicio calitate administrativa. Acest "deontolog" al presei ... citeste toata stirea