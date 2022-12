FOTO 14.000 de tone de sticle, PET-uri si cartoane colectate selectiv in Iasi. Pe urmele unei masini de la Salubris

Cu toate ca rata de colectare in Romania ramane pe penultima pozitie in clasamentul Uniunii Europene, de la an la an, iesenii constientizeaza tot mai mult importanta aruncarii deseurilor selectiv.FOTO: imagini din activitatea salariatilor SalubrisAsadar, separarea gunoaielor poate duce la un grad mai mare de reciclare, ceea ce inseamna o poluare mai mica a mediului incunjurator, contribuie la pastrarea apelor curate si se poate reduce consumul de energie. Numarul de deseuri trimise catre ... citeste toata stirea