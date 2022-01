FOTO 24 Ianuarie, la Iasi! George Simion, improscat cu cerneala!

In conditiile in care autoritatile locale au anulat orice manifestare dedicata Unirii Principatelor Romane, asociatiile pro-autostrada, Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei si reprezentantii AUR au fost singurele entitati prezente in aceasta dimineata in Piata Unirii. Evident, activistii pro-autostrada au afisat bannere in favoarea proiectului A8, impotriva discriminarii Moldovei si contra extremismului, iar reprezentantii AUR au marsaluit dintre Palatul Culturii spre Piata Unirii in ceea ce ... citeste toata stirea