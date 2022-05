FOTO - A sfarsit carbonizat in masina, pe Drumul mortii

Un adolescent in varsta de 18 ani si-a pierdut viata in cel mai cumplit mod: prins intre fiarele contorsionate ale masinii in care se afla, cuprinsa de flacari. Cumplita moarte a venit dupa un impact devastator care a avut loc in Letcani, pe Drumul mortii.Masina in care se afla tanarul de 18 ani s-a izbit de un copac. In urma impactului, masina, un Audi, a luat foc. In masina se aflau trei persoane cu varste intre 18 si 22 de ani. Una dintre cele trei victime, un baiat de 18 ani, a fost prins ... citeste toata stirea