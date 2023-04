In zorii zilei, la ora 03:15 , a avut loc un accident mortal in localitatea Schei, comuna Al. I Cuza. Au murit un adolescent de 15 ani si un tanar de 21 ani. Un alt adolescent de 17 ani a fost transportat in stare grava la Spitalul de Copii Sf. MariaDin cauza vitezei, un autoturism ocupat de cei trei baieti a intrat intr-un stalp.La ajungerea fortelor de interventie la locul evenimentului rutier, autoturismul se afla rasturnat pe cupola, 2 victime erau inconstiente ... citeste toata stirea