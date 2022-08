FOTO - Accident mortal in Pasul Mestecanis. Un taxi din Iasi, implicat intr-o coliziune in lant

O persoana a murit si alte patru au fost ranite in urma unui grav accident petrecut marti dimineata, 30 august, in Pasul Mestecanis din judetul Suceava.Doua autoturisme si un autotren s-au ciocnit pe Drumul National 17, in Pasul Mestecanis, iar mai multe persoane au fost ranite, una dintre ele ramanand incarcerata.Persoana incarcerata, in varsta de 69 de ani, si-a pierdut viata in urma impactului. Potrivit unor surse in accident a fost implicat si un autoturism inmatriculat in judetul Iasi, ... citeste toata stirea