FOTO Accident teribil produs de o studenta la UMF Iasi anul I: 5 tineri la spital. Printre victime, un student de la Automatizari si Calculatoare si o studenta de la UAIC

Cinci tineri cu varste cuprinse intre 17 si 21 de ani au ajuns la spital, dupa ce au intrat cu masina intr-un cap de pod in apropiere de Vaslui. Doua dintre victime sunt frati. Unul este in coma, iar celuilalt i-a fost amputat un picior. De vina ar fi soferita, o studenta in primul an la UMF Iasi, care primise recent permisul de conducere. Fata a pierdut controlul volanului din cauza vitezei prea mari.In accidentul teribil de la iesirea din Padurea spre Ivanesti au fost implicati cinci tineri ... citește toată știrea