Astazi a avut loc o misiune pirotehnica in satul Topile, comuna Valea Seaca, judetul Iasi. In urma interventiei de asanare au fost extrase 9 proiectile reactive 132 de mm (katyusha) si un motor de proiectil reactiv cal. 132 de mm care sunt incarcate in camion si transportate la depozitul de munitie.S-a stabilit zona de pericol si de siguranta. In consecinta s-a stabilit evacuarea unui ... citeste toata stirea