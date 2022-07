Targul Producatorilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est "Iasul in bucate traditionale, ecologice, montane" este in plina desfasurare in Parcul Expozitiei din Copou.Sunt prezenti aproape 40 de producatori din toate cele sase judete din Nord-Estul tarii din domeniile patiseriei, ... citeste toata stirea